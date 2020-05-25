Крупный пожар тушат на кирпичном заводе в Екатеринбурге. Чёрный дым видно издалека — видео

В Екатеринбурге тушат серьёзный пожар на кирпичном заводе "Стройпластполимер" на улице Бисертской. Информации о пострадавших пока не поступало. По словам очевидцев, пламя достигает размера 10-этажного дома, а дым виден далеко за пределами микрорайона Елизавет, где и произошло ЧП.

В тушении задействованы 14 единиц техники и 47 человек личного состава. МЧС сообщает, что площадь пожара составляет уже 50 кв. метров, но угрозы распространения огня нет.

По данным Лайфа, возгорание произошло в отдельно стоящем металлическом ангаре. Горит временно не эксплуатируемая градирня - сооружение в виде башни, служащее для охлаждения горячей воды в паровых установках.

На сайте кирпичного завода "Стройпластполимер" говорится, что речь идёт об "одном из ведущих предприятий Уральского региона" по выпуску стройматериалов. Объем выпускаемой продукции составляет 80 миллионов единиц условного кирпича в год. Кроме того, на территории завода производят линолеум, трубы, мастики и многое другое.