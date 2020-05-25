Правительство установило временный запрет на ввоз топлива в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о введении запрета на ввоз в Россию импортного топлива. Как отмечается в документе, решение было принято в целях обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

— Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в РФ видов топлива по перечню, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Под запрет попали все импортные виды автомобильного бензина, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойль.

Также документ предусматривает возможность пересмотра сроков ограничения до 15 июля 2020 года.