Даже гангстерский "Томпсон". В Подмосковье дома у главы ЧОП нашли огромный арсенал

При обыске у него дома оперативники обнаружили целый арсенал оружия, в том числе пистолет-пулемёт Томпсона, известный по американским гангстерским фильмам, автоматы Калашникова. Все они в рабочем состоянии. К тому же полицейские нашли патроны разного калибра и маркировки. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. А вот внушительный перечень изъятого: