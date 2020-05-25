Даже гангстерский "Томпсон". В Подмосковье дома у главы ЧОП нашли огромный арсенал

В Москве правоохранительные органы задержали генерального директора частной охранной организации "Ратибор". Он проживает в элитном посёлке "Горки-2" в Одинцовском районе, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
При обыске у него дома оперативники обнаружили целый арсенал оружия, в том числе пистолет-пулемёт Томпсона, известный по американским гангстерским фильмам, автоматы Калашникова. Все они в рабочем состоянии. К тому же полицейские нашли патроны разного калибра и маркировки. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. А вот внушительный перечень изъятого:
— пистолет-пулемёт РАК-63 калибра 9 мм;
— пистолет-пулемёт Томпсона калибра 45 АСР;
— винтовка М-16 калибра 5,56 мм;
— пистолет "Маузер" калибра 7,65;
— пистолет SNEYP 1916 калибра 9 мм;
— пистолет Люгера калибра 7,65 мм;
— револьвер системы "Наган" без маркировки калибра 7,62 мм;
— пистолет ПСМ калибра 5,45 мм;
— пистолет "Маузер" без маркировки калибра 7,62 мм;
— пистолет Макарова калибра 9 мм;
— пистолет-пулемёт "Беретта" калибра 9 мм;
— АК-47 калибра 7,62;
— АК 12 СУ калибра 5,45 мм;
— патроны в количестве 28 шт. разного калибра и маркировки.
Напомним, накануне на юге Москвы произошла перестрелка. Стрельбу устроили из оружия, похожего на автоматы. Лайф публиковал видео момента стрельбы, снятого очевидцами из окон. Уже задержаны трое участников инцидента. Пострадал прохожий.