Прокурор запросил 18 лет тюрьмы для Пола Уилана по делу о шпионаже

Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для американца Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже. Сам он считает себя невиновным и просит оправдать его. Об этом сообщают в пресс-службе Мосгорсуда.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". Также у него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.