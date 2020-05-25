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Прокурор запросил 18 лет тюрьмы для Пола Уилана по делу о шпионаже

Приговор американцу огласят 15 июня.

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Пол Уилан. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для американца Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже. Сам он считает себя невиновным и просит оправдать его. Об этом сообщают в пресс-службе Мосгорсуда.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". Также у него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.

При этом брат американца утверждает, что Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Сам Уилан говорит, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах".

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