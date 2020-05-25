Владельцы зоопарка во Владивостоке из-за долгов бросили животных умирать от голода

Находящийся в муниципальной собственности океанариум Владивостока давно не получал денег от одного из арендаторов — контактного зоопарка фирмы ООО "Планета". За зиму сумма долга выросла до 350 тысяч рублей. И тогда владельцы зверинца просто забрали свои вещи и съехали. И, как выяснилось позднее, оставили всех зверей в клетках на местах. Несколько дней несчастные животные, многие из которых приручены, жили без еды и воды. В клетках, соответственно, тоже никто не убирал.

— Мы немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, а также приступили к уборке помещения, — рассказал директор океанариума и МУПВ "Лазо" Александр Суворов.

Фото © Мэрия Владивостока / Анастасия Котлярова

На попечении океанариума оказались два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки ахатины и пара попугаев. Всех животных осмотрели ветеринары, подобрали им подходящий рацион. Однако за время отсутствия людей некоторые из зверей стали агрессивнее себя вести. Как пояснили специалисты, такое поведение — следствие стресса. Также у некоторых особей были обнаружены паразиты, ведётся лечение.

Фото © Мэрия Владивостока / Анастасия Котлярова

Руководство океанариума готовит документы на расторжение договора аренды с горе-бизнесменами. А вот судьба животных уже решена — океанариум оставит их себе и будет дальше о них заботиться.

— Мы планируем оставить их себе, эти животные уже не смогут жить на воле, а здесь будут в безопасности и станут частью экспозиции. Но для этого предстоит решить ряд юридических вопросов. Ведь, как бы это ни звучало, животные в данной ситуации — это имущество. И, конечно, мы будем заботиться о них столько, сколько нужно, — подчеркнул Александр Суворов.