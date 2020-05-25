Никакой взрывчатки — всё дело в Бузовой. Адвокат рассказал свою версию о намерениях захватчика заложников в банке

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Алексей Барышников, который несколько дней назад захватил одно из столичных отделений "Альфа-банка", пошёл на дело только с селфи-палкой. Именно она, а не взрывчатка, находилась в сумке мужчины во время налёта.

— Поступок связан с любовью к Ольге Бузовой. Он не требовал никаких финансовых благ для себя, то есть имущества банка... Никаких взрывчатых устройств у него не было. Была селфи-палка, — рассказал Лайфу адвокат Алексея.

По словам адвоката, мысль о захвате банка пришла к его подзащитному спонтанно. Он приехал в Москву и с Курского вокзала отправился в отделение снять деньги с карты. Уже там в голове Алексея что-то щёлкнуло и он решил взять заложников.