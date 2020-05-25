Слух: Цены всех версий iPhone 12 утекли в открытый доступ

Джон Проссер, про инсайды которого мы уже неоднократно писали, утверждает, что ему стали известны розничные цены на все четыре версии iPhone 12.

Самая младшая модель с диагональю экрана 5,4 дюйма будет отпускаться по цене от 649 до 699 долларов. На модель постарше с 6,1-дюймовым дисплеем налепят ценник номиналом от 749 до 799 долларов.

Младшая версия iPhone 12 с приставкой Pro и экраном 6,1 дюйма будет продаваться по цене от 999 долларов. За самую старшую модель, iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем, Apple запросит уже 1099 долларов.