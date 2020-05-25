Спасение кота из взорвавшейся в Казани квартиры попало в объектив камеры

В Казани сегодня утром произошёл взрыв газа. Хлопок прогремел на последнем этаже пятиэтажного дома. В результате ЧП пострадала 30-летняя хозяйка квартиры, которую госпитализировали. Позже очевидцы заметили в окнах ещё одного пострадавшего, им оказался кот.

Люди начали думать, как спасать животное. Однако пока они решали, как спускать усатого на землю, кот решил эвакуировать себя сам и просто спрыгнул. К счастью его успел поймать работник администрации района.

Судя по кадрам, опубликованным на портале "Бизнес Online", животное серьёзно пострадало. Кота завернули в покрывало и отвезли в ветеринарную клинику. Предварительной причиной взрыва назвали попытку хозяйки самостоятельно передвинуть кухонную плиту, в результате чего от неё отошёл газовый шланг. Следственный комитет возбудил уголовное дело.