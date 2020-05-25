Власти Липецкой области объяснились по поводу аудиозаписи с призывом изменить данные о CoViD-19

В Сети ранее сегодня оказалась аудиозапись, как якобы на заседании оперативного штаба Липецкой области обсуждается предложение подкорректировать данные региона по заболеваемости коронавирусом. Как заявлялось, там звучит якобы голос губернатора Игоря Артамонова. При этом в записи он спрашивает: "Что, сложно поменять данные, которые соответствуют факту?"

В администрации субъекта прокомментировали эту ситуацию. Там подтвердили, что аудио действительно было записано на таком заседании.

— В разговоре ведётся речь не о количестве заболевших, а о количестве тестов на коронавирус, проводимых в Липецкой области. На заседании штаба обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области. Речь шла о данных одной лаборатории, — отмечается в сообщении телеграм-канала областного правительства.

Это уже второй подобный инцидент вокруг администрации области. В начале мая там подтвердили подлинность записи разговора губернатора Артамонова о "жителях-клещах".