4 совета для тех, кто хочет превратиться в фитоняшку в домашних условиях

Всемирная организация здравоохранения рекомендует сохранять физическую активность: уделять по полчаса в день аэробике и пару раз в неделю тренировать все мышцы тела. Фитнес-тренеры и врачи предупреждают: тренироваться нужно правильно, иначе могут быть последствия для здоровья.

Правильный разогрев

Нельзя начинать занятие без разминки. Фитнес-тренер Юлия Бабагулян отметила: чем дольше и активнее вы будете разогревать все свои суставы, связки и мышцы, тем легче вам будет тренироваться. А ещё после интенсивной тренировки тело будет болеть меньше, если его хорошо подготовить.

— Не нужно забывать о "разминке" сердца, она очень важна для правильной тренировки: бег на месте, прыжки со скакалкой, бег с захлёстом. Сердце должно быть готово к предстоящим нагрузкам, — добавила Юлия Бабагулян.

Сделайте несколько наклонов и поворотов головы, разомните плечи, локти, запястья, бёдра, колени и щиколотки. Постарайтесь не делать резких движений — разминка должна быть плавной и щадящей.

Всё должно быть постепенно

Если вы занимаетесь по видеоурокам или с онлайн-тренером, важно не стараться повторить его движения, а следить за своими ощущениями. Специалист по ту сторону монитора уже давно в спорте, поэтому у него и выносливость круче, и растяжка шире. Вас никто не просит садиться на шпагат сразу или на первом же занятии поднимать тяжести.

— Нужно наращивать свои показатели поэтапно. Многих людей, кстати, мотивирует не результат, а сам процесс, когда каждый день ты видишь прогресс, улучшения, изменения. Не нужно ждать чуда и рассчитывать на похудение после первой пары тренировок. Наслаждаться нужно даже самыми маленькими шажками, — говорит фитнес-тренер Алёна Булатова.

Не забывайте о противопоказаниях

Если у вас есть проблемы с суставами или позвоночником, с сердцем или дыхательными путями, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем выполнять какие-то упражнения.

Физиолог Ринад Минвалеев отметил, что самостоятельные нагрузки могут только усугубить имеющиеся проблемы. В любом виде спорта важна правильная техника выполнения упражнений, поэтому даже приседать нужно не абы как, а не перегружая поясницу и колени.

Важна регулярность

— Не существует определённого вида нагрузки, который бы имел доказанное преимущество перед другими формами активности. Задача фитнес-тренировок — не сжечь калории, а восстановить нормальный обмен веществ: стимулировать мышцы, повысить чувствительность клеток к инсулину, нормализовать гормональный фон, играющий важную роль в обмене жиров, — говорит фитнес-тренер Алексей Кондрашов.

Для того чтобы тренировки приносили пользу, они должны быть регулярными. Иначе это только стресс для организма, а не улучшение состояния здоровья.

Заминку нельзя пропускать

Тренеры называют заминкой упражнения, которые идут после интенсивной нагрузки. Это упражнения на растяжку. Достаточно уделить им хотя бы пять минут после тренировки.

Растяжка успокаивает сердечный ритм и тело, снижает напряжение мышц и избавляет их от чрезмерного сокращения.

Главное правило для самостоятельных тренировок в домашних условиях — слушать своё тело. Если вам больно или дискомфортно, сделайте паузу или другое упражнение. Не нужно насиловать себя, но и поддаваться лени тоже не стоит. Во всём должна быть золотая середина. Особенно когда это касается перемен в вашем организме.