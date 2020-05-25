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Гитарист Queen Брайан Мэй перенёс сердечный приступ

Врачи прооперировали у музыканта три артерии.

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Брайан Мэй. Фото © ТАСС / EPA / JOEL CARRETT

Известный гитарист и участник группы Queen Брайан Мэй был госпитализирован с сердечным приступом и экстренно прооперирован. Об этом рассказал сам музыкант на своей странице в "Инстаграме". Он сообщил, что внезапно почувствовал боль и тяжесть в груди, которая не проходила примерно в течение 40 минут.

Как пояснил Мэй, после госпитализации врачи диагностировали у него закупорку трёх артерий. Из-за угрозы повторения приступа пришлось установить в каждую из них специальные стенты, расширяющие сосуды.

Гитарист отметил, что отнюдь не переживает из-за произошедшего и в целом по поводу ухудшения состояния здоровья.

Я на самом деле очень рад, что нахожусь в этом клубе (людей, переживших сердечный приступ. — Прим. Лайфа), и меня это совсем не расстраивает! И... почему эти диски в моём позвоночнике стали такими раздавленными? Ну, я думаю, что 50 лет бега с тяжёлой гитарой наперевес через левое плечо могут иметь к этому отношение! Но это, наверное, того стоило! — подписал обращение к фанатам музыкант.

Напомним, несмотря на внушительный возраст, Брайан Мэй является активным пользователем соцсетей и высокотехнологичных устройств. Ранее гитарист Queen раскритиковал компанию Apple за недолговечные кабели.

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