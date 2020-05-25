В Минздраве рассказали, может ли ребёнок получить коронавирус в утробе от матери

Ребёнок не может заразиться коронавирусом в утробе матери. Об этом заявила главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян. По её словам, инфицирование может произойти исключительно после родов.

— Мать как бы охраняет своего ребёнка, если у неё имеется даже положительный CoViD-19, ребёнок стерильный, он рождается здоровым. Если и наступает заболевание у новорождённых, то после того, как ребёнок имеет контакт с матерью и окружающими, — рассказала она в эфире телеканала "Россия 1".