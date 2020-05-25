Зараза против Батьки. Белоруссия признаёт поражение от коронавируса

Увы, водка, баня и трактор не помогли. Универсальный рецепт, предложенный Александром Лукашенко для борьбы с коронавирусом, оказался не столь действенным, как утверждал в свойственной ему победоносной манере белорусский президент. Вообще, CoViD-19 решил не обходить своим вниманием Белоруссию, тем более что ему здесь, похоже, намного комфортнее, чем в странах, где ввели строгие ограничительные меры. Как известно, белорусские власти решили, что они вполне могут обойтись без карантина. Их оптимизму можно только позавидовать, но всё-таки уже сейчас официальные лица неохотно признают, что для столь солнечного настроения больших оснований не было.

Вот, к примеру, ещё в начале апреля министр здравоохранения Владимир Караник обещал, что пик заболеваемости CoViD-19 в Белоруссии придётся на конец апреля — начало мая. Уже конец мая, а число инфицированных составляет примерно тысячу человек в день, тогда как месяц назад это число было существенно меньше — 600–800. Всего же количество выявленных случаев заболевания на вчерашний день равно 36 198, летальных исходов — 199, сумевших преодолеть болезнь — 14 155.

Приходится констатировать, что, вопреки прогнозам и ожиданиям президента и других официальных лиц, справиться с эпидемией народные средства и нежелание признавать угрозу серьёзной не помогли. И теперь уже зазвучали совсем иные голоса — расстроенные и тревожные. В новостях можно найти такую информацию: "После снижения уровня заболеваемости CoViD-19 случаи заражения в Белоруссии будут регистрироваться, так как вирус не исчезнет полностью". Об этом заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

В переводе с языка официоза на обычный это означает, что коронавирус берётся на серьёзный контроль и учёт, тогда как раньше этим, по всей видимости, пренебрегали. Пик заболеваемости коронавирусом, прогнозируемый Глинской, уже приходится не на начало мая, как полагал министр здравоохранения. Сроки сдвинулись на месяц. "У нас не было как такового пика. Мы плавно росли и потом вышли на плато. Были дни, когда количество случаев было выше, ниже, но классического пика, какой был в Италии, Испании, когда они восходили на него очень быстро и когда система здравоохранения была перегружена, у нас не отмечалось. Мы после плавного увеличения количества случаев вышли на плато", — сказала Глинская. По её словам, снижение уровня заболеваемости коронавирусом ожидается "к концу мая — началу июня".

Конечно, здорово, что белорусская медицина не испытывает экстремальных нагрузок и справляется с наплывом пациентов, да и число инфицированных далеко не запредельное. Но зараза стучится в двери всё настойчивее и, возможно, пора задуматься о карантине, одним социальным дистанцированием и ношением масок не обойтись. Вот уже и сам Александр Лукашенко выступает с вполне реалистичными заявлениями, в которых нет даже ноток былого оптимизма. Несколько дней назад, характеризуя эпидемиологическую ситуацию в стране, он сказал следующее: "Пока мы окончательно не уйдём от этого, месяц нам ещё придётся барахтаться". Это можно понимать таким образом, что приход эпидемии первым лицом опознан и признан.