Любимая жена, новая мишень или склад боеприпасов. Какую роль для себя выбрала Польша

Американские дипломаты начали подготовку общественного мнения в Европе к возможности переброски тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу. Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер прямо предложила разместить соответствующие силы и средства "у себя", то есть на территории Польши. "В настоящее время самой большой угрозой является российский ядерный арсенал, а также то, что русские агрессивны", — заявила посол.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что ядерное оружие присутствует в Европе уже достаточно давно, однако в условиях новых стандартов войны, к которой готовятся США, в регионе постепенно происходит замена старого ядерного вооружения на новое.

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— Раньше это были авиационные бомбы Б-61, в последнее время американцы проводят модернизацию бомбы до версии Б-61-12. Теперь эта тактическая термоядерная бомба способна совершить планирующий полёт к цели, а самолёт, который её запускает, незаметен для системы ПВО. Помимо этого в прошлом году они разорвали Договор РСМД и начали испытания ракет, якобы эти ракеты будут направлены против Китая, однако в программных документах говорится о том, что США вводят стандарт новой войны. Этот стандарт предполагает войну против технически развитой сильной державы, по факту против России и Китая. Поэтому идёт размещение этих ракет в Европе, — сказал военный эксперт.

По словам Леонкова, старая Европа упирается: во-первых, Франция обладает своим арсеналом, а Германия просто не хочет быть мишенью, но Польша имеет свой резон. Тут надо вспомнить историю с созданием позиционных районов противоракет в Польше и Румынии. По сути, поляки уже давно соглашались с тем, что на их территории будут стоять американские войска, очевидно, имея в виду, что в обмен на это США позволят им иметь более высокий статус в Европе.

Публицист Анатолий Вассерман считает, что фактором для польской лояльности является то, что польские политики хотят иметь определённые поблажки в других сферах жизни.

— Рядовые поляки вряд ли согласились бы стать первоочередной мишенью для российского ядерного оружия, но именно поэтому их мнение никто и не спросит. Что же касается руководителей польских государственных организаций, то практически все они воспитаны в понимании, что солнце всходит на западе. Для них именно Соединённые Государства Америки — это царь, бог и воинский начальник, и они стремятся им угодить во всём. Правда, усиленно насаждаемая США идеология приравнивания однополого сожительства к браку для поляков неприемлема, — объясняет Вассерман. — Также для них неприемлемы особо демократические извращения вроде отделения суда от здравого смысла, поэтому у Запада есть очень обширные претензии к польской судебной власти.

Вассерман полагает, что польские власти исходят из того принципа, что чем больше они будут усердствовать в русофобии, тем больше им простится за отступление в иных направлениях.

— Не буду удивлён, если выяснится, что при первых же слухах о желании Германии убрать из своей страны чужое ядерное оружие поляки немедленно подсуетятся и сами предложат перевезти это оружие к ним, — сказал Анатолий Вассерман.

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Политолог Дмитрий Родионов считает, что Польша таким образом пытается повысить свой политический вес, меняя статус со страны-лимитрофа на "любимую жену" заокеанского господина.

— Размещение ядерного оружия в этом деле — высшее проявление милости в глазах польских властей. Им нравится повышать градус русофобии, грозить пальчиком на Восток, распространять слухи, что Россия мечтает на них напасть, и в то же время тихо мечтать о возвращении "восточных кресов". Польские политики считают, что это поднимает их статус в мире и даёт им очки в глазах националистов. Для нас это, конечно, неприятно, но паниковать тоже не следует. Полагаю, что для России самым оптимальным будет не ввязываться в гонку вооружений, а спокойно продолжать жить. В конце концов, у нас есть Калининград, который достаточно плотно перекрывает все возможные польские вооружённые действия, — отметил эксперт.

Как уточнил Алексей Леонков, серьёзной угрозы для России это не представляет, так как предполагаемый ответ будет более чем увесистым аргументом для того, чтобы военных действий не последовало.

— Американцы давно хотят ослабить наши позиции в Калининграде. Сегодня там у нас развёрнут позиционный укрепрайон, в котором присутствуют знаменитые "Искандеры". Радиус действия этих машин равен 500 километрам, и они как раз перекрывают позиционный район в Редзиково, где находятся элементы американской ПРО. Ко всему — это американцы сами признают — мы далеко продвинулись в новейшем вооружении, прежде всего гиперзвуковом. Стоит отметить, что наш президент заявил, что в случае если в Польше появятся американские ракеты средней и малой дальности, то Россия ответит симметричными шагами, — подчеркнул Леонков.