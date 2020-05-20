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Любимая жена, новая мишень или склад боеприпасов. Какую роль для себя выбрала Польша

Эксперты считают, что, соглашаясь на размещение у себя американского ядерного оружия, Польша надеется повысить свой статус в Европе.

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Фото © Shutterstock

Американские дипломаты начали подготовку общественного мнения в Европе к возможности переброски тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу. Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер прямо предложила разместить соответствующие силы и средства "у себя", то есть на территории Польши. "В настоящее время самой большой угрозой является российский ядерный арсенал, а также то, что русские агрессивны", — заявила посол.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что ядерное оружие присутствует в Европе уже достаточно давно, однако в условиях новых стандартов войны, к которой готовятся США, в регионе постепенно происходит замена старого ядерного вооружения на новое.

Фото © Wikipedia

Раньше это были авиационные бомбы Б-61, в последнее время американцы проводят модернизацию бомбы до версии Б-61-12. Теперь эта тактическая термоядерная бомба способна совершить планирующий полёт к цели, а самолёт, который её запускает, незаметен для системы ПВО. Помимо этого в прошлом году они разорвали Договор РСМД и начали испытания ракет, якобы эти ракеты будут направлены против Китая, однако в программных документах говорится о том, что США вводят стандарт новой войны. Этот стандарт предполагает войну против технически развитой сильной державы, по факту против России и Китая. Поэтому идёт размещение этих ракет в Европе, — сказал военный эксперт.

По словам Леонкова, старая Европа упирается: во-первых, Франция обладает своим арсеналом, а Германия просто не хочет быть мишенью, но Польша имеет свой резон. Тут надо вспомнить историю с созданием позиционных районов противоракет в Польше и Румынии. По сути, поляки уже давно соглашались с тем, что на их территории будут стоять американские войска, очевидно, имея в виду, что в обмен на это США позволят им иметь более высокий статус в Европе.

Публицист Анатолий Вассерман считает, что фактором для польской лояльности является то, что польские политики хотят иметь определённые поблажки в других сферах жизни.

Рядовые поляки вряд ли согласились бы стать первоочередной мишенью для российского ядерного оружия, но именно поэтому их мнение никто и не спросит. Что же касается руководителей польских государственных организаций, то практически все они воспитаны в понимании, что солнце всходит на западе. Для них именно Соединённые Государства Америки это царь, бог и воинский начальник, и они стремятся им угодить во всём. Правда, усиленно насаждаемая США идеология приравнивания однополого сожительства к браку для поляков неприемлема, — объясняет Вассерман. Также для них неприемлемы особо демократические извращения вроде отделения суда от здравого смысла, поэтому у Запада есть очень обширные претензии к польской судебной власти.

Вассерман полагает, что польские власти исходят из того принципа, что чем больше они будут усердствовать в русофобии, тем больше им простится за отступление в иных направлениях.

Не буду удивлён, если выяснится, что при первых же слухах о желании Германии убрать из своей страны чужое ядерное оружие поляки немедленно подсуетятся и сами предложат перевезти это оружие к ним, — сказал Анатолий Вассерман.

Фото © Shutterstock

Политолог Дмитрий Родионов считает, что Польша таким образом пытается повысить свой политический вес, меняя статус со страны-лимитрофа на "любимую жену" заокеанского господина.

Размещение ядерного оружия в этом деле — высшее проявление милости в глазах польских властей. Им нравится повышать градус русофобии, грозить пальчиком на Восток, распространять слухи, что Россия мечтает на них напасть, и в то же время тихо мечтать о возвращении "восточных кресов". Польские политики считают, что это поднимает их статус в мире и даёт им очки в глазах националистов. Для нас это, конечно, неприятно, но паниковать тоже не следует. Полагаю, что для России самым оптимальным будет не ввязываться в гонку вооружений, а спокойно продолжать жить. В конце концов, у нас есть Калининград, который достаточно плотно перекрывает все возможные польские вооружённые действия, — отметил эксперт.

Как уточнил Алексей Леонков, серьёзной угрозы для России это не представляет, так как предполагаемый ответ будет более чем увесистым аргументом для того, чтобы военных действий не последовало.

Американцы давно хотят ослабить наши позиции в Калининграде. Сегодня там у нас развёрнут позиционный укрепрайон, в котором присутствуют знаменитые "Искандеры". Радиус действия этих машин равен 500 километрам, и они как раз перекрывают позиционный район в Редзиково, где находятся элементы американской ПРО. Ко всему — это американцы сами признают — мы далеко продвинулись в новейшем вооружении, прежде всего гиперзвуковом. Стоит отметить, что наш президент заявил, что в случае если в Польше появятся американские ракеты средней и малой дальности, то Россия ответит симметричными шагами, — подчеркнул Леонков.

Напомним, Польша после выхода из советской зоны влияния в 1989–1990 годах последовательно проводит политическую линию, направленную на отчуждение от России. При этом в бытовом смысле между русскими и поляками нет никакой неприязни, более того, формально две страны имеют даже общие проблемы, как то: украинский неонацизм или защита традиционных ценностей, которые для поляков и русских во многом общие.

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