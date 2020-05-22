Пенсии или старые долги. На что Украина потратит свой кредит от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины предварительно договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей предоставление Киеву $5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

— Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 млрд SDR (Special Drawing Rights), эквивалентный $5 млрд, направлен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям [Украины] справиться с последствиями удара CoViD-19, — заявила глава миссии МВФ на Украине Иванна Владкова Голлар.

Как полагает профессор ВШЭ Андрей Суздальцев, первый транш Украина получит до конца мая, он будет равен примерно 1,7 млрд долларов. Его задачей будет закрыть основные задолженности перед пенсионерами.

— Положение на Украине сейчас чрезвычайно тяжёлое. Баланс пенсионного фонда нарушен настолько, что они не могут осуществлять социальные платежи из собственных ресурсов. Учитывая, что Украина пострадала и от экономического кризиса, который пришёл вместе с пандемией коронавируса, то единственный расчёт на будущие инвестиции выглядит маловероятным. А эти деньги уже расписаны, и без них экономика страны обойтись не сможет, — подчеркнул эксперт.

Как полагает публицист Борис Рожин, значительная часть нового кредита будет направлена на оплату старых долгов.

— МВФ уже говорил, что если Украина не собирается оплачивать предыдущие долги по кредитам, то пусть объявляет либо реальный, либо технический дефолт. Новый кредит для Украины — это вопрос критического выживания и функционирования экономики, покрытия социальных обязательств и поддержания курса гривны. Не будет его — всё рухнет. В обмен на этот кредит Украина расплачивается известным образом: приняла закон о продаже земли, проводит приватизацию госимущества, сокращает социальные обязательства, повышает коммунальные тарифы для населения. При этом в нынешнем году Украине предстоит выплатить порядка 10 млрд долларов только по старым кредитам, так что эти пять миллиардов даже не покрывают все долги, — сказал Рожин.

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Также эксперт напомнил, что в Аргентине в начале 2000-х годов или в России в 1990-е, когда эти страны пользовались кредитами от МВФ, экономическая ситуация выглядела точно так же.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что ситуацию сильно усугубляет контекст теперешнего режима "мировой самоизоляции", из-за которой украинская экономика недосчитывается миллиардов долларов, которые в неё вливали гастарбайтеры, приносящие прибыль из-за рубежа.

— У Украины в этом году пик выплат по старым кредитам, которые Порошенко брал для ведения войны в Донбассе. Кроме того, украинские мигранты не отправились на заработки, а значит, не будет денег, чтобы оплачивать счета, следовательно, придётся как-то поддержать компании, которые поставляют услуги (свет, воду, тепловую энергию). Иначе экономика страны просто схлопнется, — пояснил эксперт.