QR-код вместо паспорта. Какие "блага" обрушатся на Россию, если принять китайскую модель

С 1 июля в Москве может начаться эксперимент по использованию электронных паспортов. Высока вероятность, что за столицей подтянутся и другие регионы. Рассказываем, что известно о загадочных QR-кодах и какого блага от них ждать.

Ничего не понимаю. Что ещё за эксперименты? Нас чипируют?

Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент по использованию электронных паспортов. Он продлится дольше года: с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года. Функцию цифрового документа возьмёт на себя приложение для смартфонов "Мобильный идентификатор".

Информация об инициативе сначала появилась, а потом исчезла с портала проектов нормативных правовых актов regulation.gov. Впоследствии выяснилось , что обновлённую версию постановления вернут на сайт позже. Минкомсвязь говорит, что первый вариант был "рабочим". Несмотря на это, в Интернете всё равно можно найти скриншоты удалённого проекта.

Кто делает приложение?

Согласно удалённой версии постановления, за программное обеспечение будут отвечать непосредственно Минкомсвязь, МВД, Минэкономразвития, ФСБ, Правительство Москвы, "Ростелеком", АНО "Цифровая экономика" и ряд других организаций.

Отметим, что 1 июля как старт эксперимента — это самый позитивный прогноз. Крайним же сроком, судя по всему, является 1 декабря. Именно до этого дня должно появиться приложение. Дату обозначила Минкомсвязь.

Приложение заработает само собой?

Нет. Сам факт установки утилиты не заменит человеку паспорт. Чтобы это случилось, придётся пройти несколько шагов:

1) зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Аккаунт в этой системе есть у всех, кто уже зарегистрировался на портале "Госуслуги"; 2) зарегистрироваться в Системе управления доступом к информационным ресурсам города Москвы (СУДИР). Аккаунт в этой системе есть у всех, кто ранее регистрировался на сайте мэра Москвы mos.ru; 3) обратиться для активации аккаунта в "Мобильном идентификаторе" в некий пилотный МФЦ. Его сотрудник попросит предоставить паспортные данные и биометрические; 4) получить в пилотном МФЦ электронную подпись вместе с уникальным QR-кодом. Последний и должен впоследствии стать тем самым идентификатором, заменяющим паспорт.

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Зачем мне электронный паспорт, если уже есть бумажный?

Пользы от цифрового документа много. Стоит начать хотя бы с того, что электронный паспорт никогда не промокнет и не порвётся. Впрочем, давайте мыслить шире. Чтобы понять, чем хороши электронные паспорта, нужно посмотреть на китайцев. Ведь в Поднебесной цифровизация документов началась ещё в нулевых. За годы электронные паспорта там пережили несколько итераций. Первая — в форме пластиковой карты с микрочипом — появилась ещё в 2001 году.

— Азия начала цифровизацию паспортной системы первой и остаётся в авангарде этого движения. Хотя на уровне микропилотов подобные системы обкатывались и в ряде европейских стран, — рассказал Артём Ермолаев, президент АНО "Умные города", бывший руководитель Департамента информационных технологий Москвы.

В том виде, в котором систему хочет реализовать Минкомсвязь, она заработала в 2017 году. Первыми городами, в которых смартфоны превратились в идентификаторы, стали Ухань и Гуанчжоу. В англоязычных СМИ название системы перевели как Cyber technology identity card (CTID). В русскоязычных источниках мы нашли только одну версию — верификационная система удостоверения личности гражданина КНР в Интернете.

Приложение там стало равносильно сразу 8 документам: — удостоверению личности; — национальному паспорту; — разрешению на въезд в Гонконг и Макао; — паспорту жителя материкового Китая; — разрешению на выезд из Тайваня; — регистрации домашнего хозяйства или ИП; — виду на жительство; — водительскому удостоверению.

Причём регистрация в китайской системе проходит по похожей схеме. Сначала скачивается специальное приложение, затем — визит в тамошний аналог МФЦ, и в конце концов появляется уникальный номер. Последний прикрепляется к аккаунту WeChat через специального бота. WeChat — самое популярное приложение в Китае, через которое люди пользуются всеми онлайн-услугами.

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Как следствие, имея на руках только смартфон, китайцы могут дистанционно пользоваться услугами государственных служб, покупать железнодорожные и авиабилеты, бронировать номера в отелях, покупать алкоголь и табак, принимать посылки на почте, открывать счета в банках, регистрировать брак (удалённо) и не только. Проще говоря, смартфон заменил китайцам паспорт во всех сценариях, где раньше он был необходим.

Другим большим достоинством новой системы является скорость. Классические бюрократические схемы ускорились в разы. Больше не приходится перепечатывать вручную номера, серии и другие данные. Пользователь запускает в WeChat специальное мини-приложение, показывает камере лицо, приложение генерирует QR-код (каждый раз новый), QR-код, в свою очередь, считывается терминалом организации, в которую обратился человек.

— Нецифровой паспорт тормозит развитие многих процессов, в частности дигитализации государственных услуг. Бумажные документы всегда были бичом всех государств. Они всегда терялись, медленно перевыпускались, плохо вёлся их учёт и так далее, — говорит Артём Ермолаев.

Электронные паспорта ещё и надёжнее своих предтечей. Их копии сложнее использовать в мошеннических схемах. Аферисты, в принципе, беспомощны до тех пор, пока не разживутся не только смартфоном китайского зеваки, но и его лицом и отпечатками пальцев.

Впрочем, не стоит думать, что в Китае всё уже работает совершенно. Даже в этой стране, несмотря на самый высокий в мире уровень цифровизации государственных структур, переход на электронные документы не случился по щелчку пальцев. Данная система работает лишь в нескольких провинциях. С другой стороны, терминалы, предназначенные для проверки электронных ID-карт, уже установлены во всех аэропортах КНР и на большинстве вокзалов.

Звучит ладно, но я не уверен, что мой пожилой родственник сможет освоить новую систему. Как ему быть?

Как обычно. То есть он продолжит пользоваться услугами государственных служб, кредитных организаций, медицинских заведений и почтовых отделений при помощи классических бумажных документов.

Вскоре после того, как СМИ заявили , что смартфоны заменят москвичам паспорт, глава Минкомсвязи Максут Шадаев уточнил, что электронные документы не аннулируют аналоговые. После начала эксперимента граждане смогут пользоваться и тем и другим.

А что будет после эксперимента в Москве?

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По данным опубликованного документа, московские власти отчитаются о результатах эксперимента перед Правительством РФ. В том случае, если власти останутся довольны, скорее всего, проект начнут обкатывать и в других регионах.

Во всяком случае, без описанного выше сценария невозможно осуществление планов, о которых в прошлом году говорил Дмитрий Медведев. Согласно заявлению бывшего премьер-министра, уже к 2023 году в России может прекратиться выдача бумажных паспортов. К 2024 году все государственные структуры начнут работу с цифровыми идентификаторами граждан.

— Цифровизация паспортной системы поможет государству сократить расходы. Исчезнет эмиссия паспортов, отпадёт необходимость в хранении документов, удешевится синхронизация различных государственных баз данных, — рассуждает эксперт. Также он отметил, что главное в обсуждаемом проекте — гибкость идентификационного модуля. По его мнению, людям будет некомфортно, если он начнёт применяться только в приложении "Госуслуги". Будет лучше, если возможность авторизации с помощью электронного паспорта появится во многих других сервисах вроде "Яндекса".