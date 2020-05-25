В Москве могут провести эксперимент по использованию приложения вместо паспорта

Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент, его суть заключается в том, что граждане смогут получать государственные и муниципальные услуги без предъявления паспорта, используя идентификацию при помощи мобильного приложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инициатива стартует с 1 июля 2020 года. Она включает в себя все стадии воплощения идеи в жизнь — начиная от разработки программы "Мобильный идентификатор" и заканчивая оценкой его применения. В настоящее время разрабатывается постановление Правительства РФ для утверждения порядка пилотного проекта.

Само приложение будет разработано к декабрю 2020 года. Принять участие в эксперименте на добровольных началах смогут совершеннолетние граждане, зарегистрированные в Москве. Для этого им нужно иметь верифицированную запись на портале Госуслуг, регистрацию в ЕСИА и паспорт.

Для получения и активации программы москвичи будут обращаться в пилотный многофункциональный центр, там будут установлены криптокабины для сбора личных данных пользователя, в том числе биометрических. После этого человек сможет лично и удалённо получать государственные и муниципальные услуги с помощью мобильной идентификации.

Срок действия приложения равен аналогичному в паспорте, а блокировка наступает в случае утраты или кражи смартфона, на котором оно установлено, или если с телефона были совершены мошеннические действия без согласия гражданина.

В эксперименте помимо Правительства РФ и Минкомсвязи принимают участие МВД, Минэкономразвития, ФСБ, МФЦ Москвы и телекоммуникационные организации.