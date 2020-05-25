В Москве мужчина с CoViD-19 заселился в хостел и заразил двух постояльцев

Больной коронавирусом мужчина поселился в московском хостеле и заразил двух постояльцев. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как уточняется, подхвативший CoViD-19 гражданин выписался из больницы и должен был продолжать лечиться дома в амбулаторных условиях. Пациент сообщил недостоверную информацию о своём месте проживания и не стал соблюдать предписанный карантин.

Мужчина скрыл от администрации хостела своё заболевание и подверг риску заражения других постояльцев. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Также предупреждение от прокуратуры получил директор хостела, ему предписывается соблюдать меры, направленные на недопущение распространения коронавируса.