ВОЗ приостановила тестирование "лекарства Трампа" для лечения коронавируса. Его посчитали смертельно опасным

Эксперты ВОЗ приняли решение приостановить испытания препаратов "Хлорохин" и "Гидроксихлорохин", которые рекомендовал для лечения коронавируса президент США Дональд Трамп. Об этом заявил на брифинге в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Причиной стали предварительные выводы учёных о том, что приём этих лекарств может повысить риск смерти пациента почти в полтора раза.

— Исполнительная группа "Тестов солидарности", которая представляет десять стран-участниц, встретилась в субботу и согласилась оценить всеобъемлющий анализ и критическую оценку всех данных, имеющихся в глобальном масштабе. Исполнительная группа ввела временную паузу для тестирования "Гидроксихлорина" в рамках "Тестов солидарности", пока эти данные будут пересмотрены мониторинговой группой по безопасности данных, — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, что в марте ВОЗ запустила программу "Солидарность", один из этапов которой как раз заключается в проверке возможных лекарств против CoViD-19, способных обеспечить защиту врачам и людям из группы риска. В настоящее время в тестах участвуют свыше 400 больниц в 35 странах мира.

К слову, Дональд Трамп уже неоднократно говорил об эффективности лекарства "Гидроксихлорохин" против коронавируса, что не раз вызывало критику его политических оппонентов и обвинения в желании "протолкнуть" препарат на рынок. Учёные, в свою очередь, доказали неэффективность противомалярийного средства для борьбы с коронавирусной инфекцией и заявили, что каждый четвёртый, принимавший его, скончался.