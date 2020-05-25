Подойдёт к Солнцу и взорвётся. Россияне 27 мая смогут увидеть комету Лебедь

Россияне смогут невооружённым глазом увидеть хвостатую комету Лебедь, которая впервые залетела в нашу Солнечную систему и ведёт себя непредсказуемо. Согласно данным Московского планетария, 27 мая небесное тело приблизится на максимально близкое расстояние к Солнцу.

— Красивая хвостатая комета C/2020 F8 (SWAN) пролетает мимо Земли на расстоянии 83,3 млн км. 27 мая она приблизится к Солнцу на расстояние 64,3 миллиона километров. В средних широтах её уже можно увидеть ранним утром на северо-востоке, — сообщили в планетарии.

С середины мая по конец июня Лебедь будет видна в течение всей ночи в северной части неба невысоко над горизонтом. Далее комету с длинным хвостом можно будет наблюдать по утрам незадолго до восхода Солнца на северо-востоке. Перемещаться в период видимости комета будет по созвездиям Кита, Рыб, Овна, Треугольника, Персея, Возничего, Близнецов и Единорога.