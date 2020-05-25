Опубликованы первые фото новой KIA Rio для России

На трассе "Скандинавия" один из водителей сфотографировал новую KIA Rio для российского рынка. Машина ещё проходит испытания, и официальной информации о ней почти нет, однако можно разглядеть характерные для Rio кузовные панели и форму передних бамперов. Как пишет журнал "АвтоРевю", изменения коснутся бамперов, решётки радиатора, фар и задних фонарей, однако на серьёзные перемены рассчитывать не стоит: доработки будут примерно на том же уровне, что и у родственного "Соляриса".