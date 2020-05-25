Китайцы показали конкурента российского Aurus Komendant

В Сети опубликованы новые фотографии флагманского электрического кроссовера китайского бренда Hongqi. Конкурента для Rolls-Royce Cullinan и ещё не вышедшего Aurus Komendant рисовал британский дизайнер Джайлс Тейлор, ранее работавший в Rolls-Royce. Модель Hongqi E-HS9 соберут тиражом в 51,5 тыс. экземпляров. Цена на новый кроссовер массой под три тонны, как ожидается, составит около 5 млн рублей.

Новинка получит полностью электрическую силовую установку с двумя электромоторами (по одному на передней и задней осях) и батарею на 92 киловатт-час. Запас хода кроссовера должен составить до 600 километров, что автоматически выводит его в нишу таких автомобилей, как Telsa Model X и Jaguar I-Pace.