В России временно разрешили оформлять ОСАГО без техосмотра

В России на время эпидемии коронавирусной инфекции разрешили приобретать полис ОСАГО без прохождения техосмотра автомобиля. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года разрешается заключать договоры ОСАГО без предоставления диагностической карты о состоянии машины. Также автовладельцам не требуется предъявлять свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и других автомобилей. При этом они обязаны будут предоставить эти документы в течение месяца со дня отмены коронавирусных мер и не позднее 31 октября 2020 года.
Новый закон также предусматривает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО на основе рыночных принципов и конкуренции. Теперь страховщики могут при установлении ставок учитывать личностные характеристики водителей, в том числе наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД, агрессивность вождения и т.д.
Ранее Госавтоинспекция разъяснила вопросы, связанные с передвижением жителей страны между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса.