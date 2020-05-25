В России временно разрешили оформлять ОСАГО без техосмотра

Согласно документу, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года разрешается заключать договоры ОСАГО без предоставления диагностической карты о состоянии машины. Также автовладельцам не требуется предъявлять свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и других автомобилей. При этом они обязаны будут предоставить эти документы в течение месяца со дня отмены коронавирусных мер и не позднее 31 октября 2020 года.