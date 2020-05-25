"Сидел в непонятном состоянии". Очевидцы рассказали Лайфу о похитителе кубинки в Москве — видео

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Тело 22-летней гражданки Кубы в мусорном баке в одном из дворов на улице Кастанаевской обнаружили полицейские, которые, вероятно, прибыли по вызову подруги девушки. Об этом Лайфу рассказали местные жители.

— Её полиция нашла в мусоре. Она была голая, нерасчленённая. Скорее всего, удушение, — рассказала собеседница Лайфа.

Соседи видели предполагаемого убийцу, которого задержали сотрудники правоохранительных органов. По их словам, у него смуглая кожа, тёмная щетина и тёмные волосы. Кроме того, очевидцам показалось, что он в неадекватном состоянии.

— Мы зашли как понятые, он сидел. <...> Он сидел в непонятном состоянии, в неадекватном точнее. Скорее всего, в наркотическом [опьянении], — предположил один из очевидцев.

По словам соседей, квартиру, где держали девушку, снимает 18-летняя девушка, однако видели её всего два раза. Мужчину же, которого задержала полиция, ранее не видел никто. Сейчас помещение опечатано.