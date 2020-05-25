Пескова выписали из больницы после лечения от коронавируса

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выписали из больницы, куда он попал с коронавирусом. Об этом изданию Daily Storm сообщила его супруга, российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
— Всё хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то ещё неделю на карантине, — заявила она.
Напомним, 12 мая стало известно, что у Пескова выявили коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. При этом супруга представителя Кремля покинула больницу чуть ранее — 21 мая.