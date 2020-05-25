Уже 23 региона России готовы к первому этапу снятия ограничительных мер

Уже 23 региона России готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер — такие данные привёл в ходе брифинга вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также заявил о снижении нагрузки на систему здравоохранения.

— Мы ежедневно контролируем ситуацию с коронавирусом в стране. Так, например, в последние несколько дней коэффициент распространения заражения устойчиво находится ниже единицы. Также фиксируем, что нагрузка на систему здравоохранения и количество фактически занятых коек тоже снижается: за последние 10 дней она снизилась с 63 до 56%, — добавил он.