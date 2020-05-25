Названы причины низкой заболеваемости CoViD-19 в ЯНАО

Большое количество медицинских коек и проведённых тестов на коронавирус, а также сознательность жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, чётко соблюдающих меры самоизоляции, сделали регион одним из самых здоровых на фоне эпидемии CoViD-19. Кроме того, и количество летальных случаев в ЯНАО в разы меньше, чем по стране.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора, Ямал занимает первое место по охвату тестирования населения на коронавирус. Каждый седьмой житель округа был проверен медиками. В общей сложности это 93 тысячи исследований.

Ещё одним важным фактором стало наличие свободных мест в больницах. На 22 мая врачам и медикам удалось развернуть 869 коек, из которых 506 оснастили кислородным оборудованием, а 118 — аппаратами ИВЛ. Такие показатели в 1,6 раза выше федеральной нормы, установленной Минздравом.

Выявлением коронавируса занимаются 14 лабораторий, из них девять учреждений работают в районных и городских больницах, четыре принадлежат Центру гигиены и эпидемиологии ЯНАО и одна частная лаборатория расположена в Ноябрьске.

По последним данным, в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 2092 заболевших коронавирусом с начала эпидемии. Уже вылечилось 724 человека. Шесть пациентов скончались.