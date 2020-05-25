У сбежавшего в тайгу с детьми жителя Приморья оказалась фобия перед 5G и "чипизацией"

Житель приморского посёлка Кавалерово, который увёл своих детей в тайгу из-за боязни коронавируса, верил в различные теории заговора. Например, в так называемую чипизацию людей и опасность сотовых сетей пятого поколения 5G. Это отмечает телеканал "360".

Так, горе-отец сделал репост записи о 5G, в которой призывают спасти планету от новых технологий. Также на его странице можно найти записи о "чипизации", создании генетического оружия, "биогеноциде" и вселенском заговоре. Незадолго до своего ухода в лес он опубликовал "молитву во время эпидемии".

Напомним, что из-за исчезновения семьи забеспокоились соседи и обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело и осмотрели дом исчезнувшей семьи. Тогда и выяснилось, что отец подготовился к уходу с детьми в лес. Изучив "план спасения" мужчины и допросив свидетелей, правоохранители вместе со спасателями и волонтёрами приступили к поискам. Через два дня семья была найдена.