"Семейный образ". Петросян впервые опубликовал совместное фото с молодой супругой

Несмотря на то что СМИ давно раскрыли роман юмориста Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой и даже узнали про недавнюю свадьбу влюблённых, пара всячески скрывала и не афишировала свои отношения, чем ещё сильнее привлекала внимание прессы. Однако так было лишь до сегодняшнего дня.
В официальном аккаунте артиста появилась первая совместная фотография с его избранницей, на которую обратило внимание издание Dni.ru. На одном лишь фото Петросян не остановился и в описании к публикации написал — Family look, что с английского переводится как "семейный образ".
На фотографии супружеская пара сидит на скамейке в плащах от Burberry и солнечных очках. На них обоих надеты белые кеды, а на юмористе, кроме всего прочего, — маска и перчатки. Возможность комментировать запись Петросян отключил.
В прошлый раз Петросян и его молодая жена случайно выдали, что живут вместе, опубликовав на Пасху фотографии одного и того же праздничного стола.
Евгений Ваганович Петросян — юморист, писатель и телеведущий, народный артист РСФСР (1991), автор множества юмористических передач, в том числе шоу "Смехопанорама" и "Кривое зеркало". На протяжении всей своей актёрской деятельности Евгений Петросян собирал и продолжает собирать настоящие аншлаги. В конце прошлого года 74-летний Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой вскоре после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил 30 лет. Новая избранница юмориста отказалась комментировать новости о свадьбе, но намекнула, что жизнь её "полна интересных и радостных событий". Подробнее о биографии и личной жизни популярного юмориста читайте на сайте uznayvse.ru.