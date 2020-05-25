"Семейный образ". Петросян впервые опубликовал совместное фото с молодой супругой

Несмотря на то что СМИ давно раскрыли роман юмориста Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой и даже узнали про недавнюю свадьбу влюблённых, пара всячески скрывала и не афишировала свои отношения, чем ещё сильнее привлекала внимание прессы. Однако так было лишь до сегодняшнего дня.

В официальном аккаунте артиста появилась первая совместная фотография с его избранницей, на которую обратило внимание издание Dni.ru. На одном лишь фото Петросян не остановился и в описании к публикации написал — Family look, что с английского переводится как "семейный образ".

На фотографии супружеская пара сидит на скамейке в плащах от Burberry и солнечных очках. На них обоих надеты белые кеды, а на юмористе, кроме всего прочего, — маска и перчатки. Возможность комментировать запись Петросян отключил.

В прошлый раз Петросян и его молодая жена случайно выдали, что живут вместе, опубликовав на Пасху фотографии одного и того же праздничного стола.