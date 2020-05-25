Пропавшую под Мурманском четырёхлетнюю девочку нашли мёртвой

В Мурманской области нашли тело четырёхлетней девочки, которая пропала во время прогулки с друзьями. Малышка находилась недалеко от места исчезновения — в реке Тунтсайоки рядом с посёлком Алакуртти.

— Примерно в 14 часов обнаружили в акватории реки Тунтсайоки, примерно в 300 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения, где её видели в последний раз, камешек там, выступ есть, — рассказали Лайфу в региональном СУ СКР.

Для осмотра тела на место выехали эксперты, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе неё будет установлена точная причина смерти ребёнка. Родители уже опознали малышку.