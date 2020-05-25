Московским волонтёрам разрешили посещать приюты для животных

С 26 мая московские волонтёры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек — передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать питомцев. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра города Сергея Собянина.

— Потребность в помощи очевидна — более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтёры вновь принесут им человеческое тепло и заботу, — отметил градоначальник.