Названы ошибки, которые чаще всего допускают на ЕГЭ по русскому языку. В топе слабых мест — запятые и фамилии писателей

Выпускники петербургских школ чаще всего допускают пунктуационные ошибки при выполнении заданий на ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказала председатель городской предметной комиссии, доцент кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена Лариса Каминская. Зато с орфографическими нормами русского языка современные выпускники справляются неплохо, таких ошибок в первой части меньше всего.

Ещё одно слабое место — это синтаксический анализ текста в 21-м задании, а также сочинение. Но, как правило, эти ошибки связаны с невнимательным отношением к исходному тексту. Например, школьники при переписывании часто искажают фамилию автора, а это является грубой фактической ошибкой.

— Больше всего ошибок было в переписывании цитат из исходного текста. Ребята при переписывании как-то очень невнимательно допускали орфографические и пунктуационные ошибки, — приводит слова эксперта телеканал "Санкт-Петербург".