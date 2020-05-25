"Давайте вместе откроем Россию!" Вице-премьер призвал отдыхать на родине

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков пока нет. По его словам, опасность второй волны CoViD-19 остаётся высокой.

— Правительство не может допустить повторения ситуации, нельзя допустить второй волны эпидемии. Но мы понимаем, что людям необходимо отдохнуть. Благо в нашей стране есть все условия для этого, — сказал он на совместном брифинге с главами Роспотребнадзора и Ростуризма.

Для этого необходимо поддержать туристическую сферу, подготовиться к приёму отдыхающих. Чернышенко анонсировал пакет правительственных мер по поддержке внутреннего туризма и призвал представителей отрасли сразу приступить к созданию условий для отдыха россиян на курортах страны.

— Запуск внутреннего туризма станет шагом вперёд к восстановлению нормальной жизни. Давайте вместе откроем Россию для себя, откроем свою страну, — призвал вице-премьер.