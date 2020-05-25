Россиянам рассказали, как долго в стране продлится масочный режим

Россиянам придётся обязательно соблюдать масочный режим как минимум два месяца. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она отметила, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется.

— Главное, что нужно помнить: что в любом случае необходимо будет соблюдать требования. Если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придётся соблюдать. Нам придётся обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, помещений, по обеззараживанию посуды. И целый ряд других требований, которые нельзя забывать, — рассказала она журналистам.

Попова также отметила, что сейчас из-за коронавируса люди живут в условиях "новой нормальности" и нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Вирус не собирается уходить и тоже учится жить в человеческой популяции.

Глава Роспотребнадзора добавила, что о рисках надо помнить и при планировании отпуска в последующие три месяца.