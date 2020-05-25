Вице-премьер рассказал, когда откроются санатории и запустят внутренний туризм

С 1 июня Правительство России начнёт поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма. Об этом в ходе брифинга на тему восстановления туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Как уточнил представитель кабмина, все рекомендации по снятию ограничений будут опубликованы до начала лета.

— И для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня Правительство РФ системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы и так далее, — сказал он.

Чернышенко призвал россиян воздержаться от турпоездок за рубеж. Он отметил, что, по данным врачей и специалистов, существует опасность второй волны эпидемии.

— Правительство создало национальный защитный барьер, и его необходимо сохранить. Это означает, что для въезжающих правила будут оставаться жёсткими, включая обязательную двухнедельную изоляцию за свой счёт, и будут продолжать действовать рекомендации Ростуризма по возможности воздерживаться от поездок за пределы России, — сказал вице-премьер.