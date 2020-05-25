Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы намерены и дальше смягчать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Этому способствует всё улучшающаяся ситуация.

— В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, — говорится в сообщении на сайте мэра.

Так, например, сегодня, 25 мая, уже заработали 88 МФЦ и каршеринг, правда, с определёнными ограничениями. А с завтрашнего дня, 26 мая, волонтёры смогут посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек. Однако для этого им необходимо будет получить цифровой пропуск и ID волонтёра.