В Минпросвещения назвали даты сдачи пробного ЕГЭ

С учётом эпидемиологической ситуации в стране пробный единый государственный экзамен проведут 29 и 30 июня. Это нужно, чтобы настроить всю систему, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

— Пробные экзамены будут в расписании единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало единого государственного экзамена, а экзамены по литературе для выпускников, географии и информатике пройдут 3 июля, — отметил он.

Министр добавил, что приёмная кампания в вузы начнётся согласно установленным первоначально срокам (независимо от дат проведения ЕГЭ).