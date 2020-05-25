Экс-глава Минздрава Пензенской области получил три года за изнасилование врача

Бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова признали виновным по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Сосновоборский районный суд приговорил экс-чиновника к реальному сроку.

— Стрючков приговорён к трём годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда, — сообщил ТАСС представитель суда.

Также инстанция постановила взыскать в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

По данным следствия, 30 апреля 2019 года Стрючков в пьяном виде изнасиловал свою знакомую. 27-летняя врач обратилась в полицию. По результатам расследования 23 мая 2019 года экс-министр был задержан, а 24 мая помещён под домашний арест. К слову, время нахождения под домашним арестом будет учтено в срок отбывания наказания в колонии.