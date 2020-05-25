Скучают по посетителям. Лайф узнал, как проходят будни нерп "Москвариума" в период самоизоляции

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И хотя "Москвариум" пока закрыт для посещения из-за эпидемии коронавируса, это не причина отменять праздник — 25 мая в России отмечают День байкальской нерпы. Это единственный вид тюленей, обитающий в озере Байкал. Сотрудники учреждения показали Лайфу, как живут любимцы публики в период самоизоляции.

— Регулярно четыре раза в день проходят так называемые публичные кормления, они же тренировки байкальских нерп. Мы уделяем особое внимание изучению новых элементов, новых упражнений, чтобы порадовать наших посетителей, когда всё откроется, — рассказала главный специалист по связям с общественностью "Москвариума" Екатерина Курмачёва.

Уникальность байкальского вида нерп, помимо прочего, заключается и в продолжительности жизни. По сравнению с сородичами они могут считаться долгожителями — в среднем живут по 55 лет. А находящиеся в "Москвариуме" нерпы совсем молодые, им примерно по семь. Они активно вовлекаются в игры и тренировки. И также скучают по посетителям не меньше, чем посетители по ним.