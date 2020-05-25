Стройфирма через суд взыскала с Киркорова более 2 млн рублей за ремонт коттеджа

Решением Таганского суда Москвы с певца Филиппа Киркорова взыскали 2 миллиона 282 тысячи рублей задолженности за ремонт в коттедже, выполненный компанией Renova. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Решением Таганского районного суда Москвы исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рубля, а также государственная пошлина в размере 19 613 рублей, — сообщил представитель суда.

Отмечается, что изначально истец требовал с артиста более семи миллионов рублей. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Пётр Маринин — совладелец компании "Стройхолдинг-трейд", которой принадлежит бренд Renova.