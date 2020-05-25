Тысячи фильмов за секунду. Установлен невероятный рекорд скорости Интернета

Австралийские учёные добились фантастической скорости Интернета — 44 терабит в секунду, пишет Nature Communications. Сообщается, что это стало результатом испытаний новейшей технологии передачи данных. По опубликованным данным, она основана на использовании компактного устройства под названием "микрогребень", которое интегрировано в стандартное оптоволокно. Этот чип одновременно посылает несколько десятков инфракрасных лазерных сигналов и таким образом заменяет около 80 отдельных каналов связи.
Отмечается, что с помощью "микрогребня" удалось успешно передать данные по 76-километровому кабелю, протянутому между двумя студенческими городками в Мельбурне. При этом они максимально использовали возможности соединения, чтобы продемонстрировать его работу при пиковых нагрузках.
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Стоит отметить, что на сегодняшний день обычным потребителям может быть доступна скорость Интернета лишь до 1 гигабит в секунду. Это значит, что новая технология позволяет передавать данные в десятки тысяч раз быстрее — к примеру, за секунду загружать тысячи фильмов в формате HD. Теперь учёные планируют найти способ внедрять такие "микрогребни" в уже существующие оптоволоконные кабели.
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