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"Трупов не было". Минздрав Башкирии показал фото из "морга", где медсестёр заперли на карантин

По словам медработниц, помещение, где их изолировали, было пропитано трупным запахом.

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Фото © Минздрав Башкирии

Минздрав Башкирии показал фотографии из помещения, где двух медсестёр временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ поместили на карантин после контакта с заражённой коронавирусом пациенткой. В ведомстве уточнили, что специальный изолятор действительно находится в одном здании с патологоанатомическим отделением, но в другом крыле.

Фото © Минздрав Башкирии

В одном здании находится два помещения с двумя разными отдельными входами. Одно является патологоанатомическим отделением и помещением для хранения трупов умерших, причём с 14 по 18 мая трупов не было. Второе помещение — лаборатория, которую переоборудовали под изолятор, — говорят в Минздраве.

Фото © Минздрав Башкирии

В пресс-службе уверяют, что медсёстры провели в изоляторе всего одну ночь и заперты не были. Ключ от помещения был у них, поэтому женщины имели возможность оттуда выйти. Также в министерстве отметили, что в распоряжении медработников были душ, туалет и кровати.

Правда, сами медсёстры рассказали о ночёвке в данном помещении совсем иначе. 51-летняя Аниса и 59-летняя Анна говорят, что комната была пропитана трупным запахом, в изоляторе не было ни отопления, ни горячей воды. По словам женщин, покинуть помещение они не могли, поскольку им пригрозили уголовным делом в случае попытки побега.

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