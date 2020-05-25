"Трупов не было". Минздрав Башкирии показал фото из "морга", где медсестёр заперли на карантин

Фото © Минздрав Башкирии

Минздрав Башкирии показал фотографии из помещения, где двух медсестёр временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ поместили на карантин после контакта с заражённой коронавирусом пациенткой. В ведомстве уточнили, что специальный изолятор действительно находится в одном здании с патологоанатомическим отделением, но в другом крыле.

Фото © Минздрав Башкирии

— В одном здании находится два помещения с двумя разными отдельными входами. Одно является патологоанатомическим отделением и помещением для хранения трупов умерших, причём с 14 по 18 мая трупов не было. Второе помещение — лаборатория, которую переоборудовали под изолятор, — говорят в Минздраве.

Фото © Минздрав Башкирии

В пресс-службе уверяют, что медсёстры провели в изоляторе всего одну ночь и заперты не были. Ключ от помещения был у них, поэтому женщины имели возможность оттуда выйти. Также в министерстве отметили, что в распоряжении медработников были душ, туалет и кровати.