Эксперт опроверг возможность ухода цен на газ в минус

Стоимость газа действительно может упасть в тех контрактах, где есть нефтяная привязка, но ниже нуля опускаться цена на голубое топливо не будет. Об этом заявил эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Цены не могут уйти ниже нуля. Так что это бестолковые разговоры. Но то, что цены упадут ниже текущих котировок, это вполне возможно именно на европейском рынке, что для России довольно болезненно, так как рынок сбыта — это Европа, — объяснил аналитик в эфире НСН.

Юшков считает, что вслед за ценами на нефть осенью упадёт также стоимость газа в контрактах с нефтяной привязкой. Для "Газпрома" текущий год в целом станет тяжёлым ещё и из-за тёплой зимы в Европе, где газовые хранилища всё ещё заполнены. По его оценке, 2020-й будет тяжёлым для всех производителей газа в мире. Аналитик предположил, что 2021 году ситуация улучшится.