Администратор "Омбудсмена полиции" арестован за рассылку чужих голых фото

Администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова арестовали на два месяца по подозрению в распространении порнографии. По данным Mash, речь идёт о голых фото полицейского.

В рамках уголовного дела в квартире Худякова в Вологде несколько дней назад провели обыски и забрали компьютеры, телефоны, флешки. Вчера он был доставлен в Москву в сопровождении ОМОНа.

— В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного статьёй 242 УК РФ... Тверским районным судом Москвы подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает ГУ МВД РФ по Москве, не уточняя имени арестованного.