Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса. Но конкретную дату научной миссии ещё не определили. Такое заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он также отметил, что Китай открыт к таким подходам.

— Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая. Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена. Но мы ждём скорейшей возможности проведения такой миссии с участием научных представителей из разных стран, — сообщается в twitter-аккаунте организации.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что часть вины за пандемию коронавируса лежит на Китае, поскольку тот не остановил вспышку в "самом зародыше". Он пообещал, что в ближайшее время Штаты предоставят подробную информацию о происхождении коронавируса.