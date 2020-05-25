ВОЗ — об эпидемии коронавируса: Мир находится только в середине первой волны

Эксперты ВОЗ выступили с новым прогнозом относительно эпидемии коронавируса. Оказалось, что учёные всё чаще сходятся во мнении, что у человечества есть риск получить второй пик заболеваемости вместо второй волны, сообщает РИА "Новости".

— Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания, — заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. — Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с испанкой. Так что мы можем получить второй пик, необязательно вторую волну.

Другими словами, эксперты призывают не делать слишком оптимистичных выводов на фоне текущего снижения заболеваемости в большинстве стран мира. Если бы в прогнозах шла речь о второй волне, то у властей, медиков и населения было бы несколько месяцев на подготовку, а если речь идёт о втором пике внутри первой волны, то времени на подготовку, к сожалению, не будет.

Напомним, в России за последние сутки коронавирус выявили у 8946 человек. Зато за весь период пандемии его победили уже почти 119 тысяч граждан.