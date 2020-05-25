В Псковской области вторые сутки ищут пропавшую трёхлетнюю Варю

Фото © "Лиза алерт"

Спасатели, полицейские и волонтёры вторые сутки ищут пропавшую трёхлетнюю девочку в СНТ "Кебь" в Псковской области. В поисках маленькой Вари местность обследуют на лодках и с помощью беспилотников.

Фото © ГУ МЧС России по Псковской области

Отряд "Лиза алерт" стянул к реке Кебь более 50 добровольцев из Петербурга и Ленобласти, а также 12 человек из ПСО "Сальвар". Из Москвы в Псковскую область отправились два пилота БПЛА, готовится выехать водолазная группа "Добротворец".

Фото © ГУ МЧС России по Псковской области

— На месте очень нужны репелленты, так как много клещей, батарейки и аккумуляторы 18600 для используемого оборудования. Очень важно успеть помочь Варе! — заявили Лайфу в отряде.

Фото © ГУ МЧС России по Псковской области

Малышка ушла из дома 23 мая вечером. Трёхлетняя Варя была одета в розовое платье, бордовые колготки и бело-розовые сандалии с цветочками. Любую информацию о судьбе ребёнка просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.