Последний звонок в Zoom-трансляции. Из-за пандемии выпускникам приходится прощаться со школой онлайн

В Кемерове для выпускников школ прозвенел последний звонок. Правда, из-за коронавируса его пришлось провести в режиме онлайн, как и по всей стране. Руководители каждой из школ самостоятельно решали, каким образом это мероприятие пройдёт в прямом эфире. В Кемерове решили сделать единый последний звонок для всех выпускников города с одновременной трансляцией в Zoom. Её можно было посмотреть на ютуб-страничке и в инстаграме администрации города.

— С одной стороны, обидно, потому что готовились к стандартному торжеству. Но с другой стороны, это что-то новое, интересное. И почему бы не попробовать, — рассказала Лайфу о своих впечатлениях выпускница Анна Адамович.

— Конечно, всегда выпуски были в стенах любимой школы. С восторгом, с красивыми платьями, песнями. В этой ситуации я своим коллегам и родителям говорю только одно: "Ну, произошло то, что произошло". Не надо отчаиваться, — отметил учитель Олег Максимов.

Трансляция велась с площадки школы № 85. Торжественное мероприятие продлилось 40 минут. Выступления выпускников и поздравления учителей были записаны заранее. В прямом эфире трансляцию вели несколько учеников, а также дала концерт местная группа.