"Просто бурное настроение". В Подмосковье вандал осквернил мемориал ВОВ и попал на видео

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В Московской области мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны, сломав венок и раскидав лежавшие там гвоздики. Акт вандализма произошёл в городском округе Черноголовка недалеко от Ногинска.

Хулигана уже задержали. Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, им оказался 37-летний местный житель. На вопрос о том, зачем он осквернил обелиск Воинской славы, мужчина ответил: "Просто бурное настроение". Полиция проводит проверку по факту вандализма.