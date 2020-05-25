"Просто бурное настроение". В Подмосковье вандал осквернил мемориал ВОВ и попал на видео

Видео © ГУ МВД России по Московской области
В Московской области мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны, сломав венок и раскидав лежавшие там гвоздики. Акт вандализма произошёл в городском округе Черноголовка недалеко от Ногинска.
Хулигана уже задержали. Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, им оказался 37-летний местный житель. На вопрос о том, зачем он осквернил обелиск Воинской славы, мужчина ответил: "Просто бурное настроение". Полиция проводит проверку по факту вандализма.
Месяц назад в другом подмосковном городе молодой человек потушил Вечный огонь на площади Воинской Славы, горевший там без малого 50 лет. Местные жители задержали и допросили вандала, им оказался гражданин Украины.