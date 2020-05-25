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"Просто бурное настроение". В Подмосковье вандал осквернил мемориал ВОВ и попал на видео

Полиция оперативно нашла и задержала хулигана. Им оказался местный житель.

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Видео © ГУ МВД России по Московской области

В Московской области мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны, сломав венок и раскидав лежавшие там гвоздики. Акт вандализма произошёл в городском округе Черноголовка недалеко от Ногинска.

Хулигана уже задержали. Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, им оказался 37-летний местный житель. На вопрос о том, зачем он осквернил обелиск Воинской славы, мужчина ответил: "Просто бурное настроение". Полиция проводит проверку по факту вандализма.

Месяц назад в другом подмосковном городе молодой человек потушил Вечный огонь на площади Воинской Славы, горевший там без малого 50 лет. Местные жители задержали и допросили вандала, им оказался гражданин Украины.

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