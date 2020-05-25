В Госдуме поддержали идею с ежемесячными выплатами беременным

Как отметила депутат Ольга Окунева, вице-премьер Татьяна Голикова уже дала министерствам поручение разработать возможные варианты поддержки будущих матерей.

Беременные женщины всегда требуют особой заботы, тем более в период пандемии коронавирусной инфекции, когда действует множество ограничений, а даже просто передвижение на общественном транспорте может представлять угрозу. Ведь в конечном счёте такая угроза может расцениваться не только как опасность для конкретной гражданки России, но и для демографической программы в стране. Потому так важно оказать дополнительную поддержку беременным, заявила Лайфу первый заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

— Безусловно, беременные женщины всегда в группе риска. Сейчас в самой консультации надо разделить потоки, вести и противоабортную деятельность, и в этом году родовой сертификат стал дороже на тысячу рублей именно для того, чтобы женщинам оказывалась психологическая помощь. И пособие, которое сегодня при постановке на учёт в ранние сроки беременности. Мы, когда принимается бюджет, каждый раз обращаем внимание правительства, что сумма в 600 с небольшим рублей требует коррекции. И не только в период пандемии, — отметила депутат.

Ольга Окунева добавила, что пока рано называть какие-то возможные суммы помощи беременным или сроки принятия документа о выделении такой помощи. Но данный вопрос обсуждается не только в профильном комитете Госдумы, но и на уровне министерств. В частности, поручения по данной теме ведомствам дала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, подчеркнула депутат.